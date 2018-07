Tenta di scassinare una cabina telefonica con una brugola: 44enne fermato e denunciato

E' stato sorpreso alle tre di notte alll'interno di un cabina telefonica in via Montebello mentre cercava di scassinare la cassetta portamonete. Un 44enne, residente a Parma, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. Erano da poco passate le 3 della notte tra il 7 ed l'8 luglio quando alcuni passanti hanno notato l'uomo, armato di alcuni attrezzi all'interno della cabina, che stava cercando di danneggiare la cassetta ed hanno chiamato i poliziotti. Il 44enne stava colpendo con forza l'apparecchio per cercare di scassinarlo e faceva avanti ed indietro da un'auto, da cui prendeva ogni volta un attrezzo diverso. Gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno colto il ladro in flagranza di reato: stava usando una brugola ed aveva già danneggiato la struttura. A pochi metri era parcheggiata la sua auto, all'interno della quale sono stati ritrovati oggetti adatti allo scasso. Nei confronti dell'uomo è scattata una denuncia per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.