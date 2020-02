Tenta di scippare le donne anziane sul bus: 49enne bloccata dal figlio di una delle vittime e arrestata

E' salita a bordo dell'autobus della linea 3, prima che giungesse nella zona di barriera Repubblica, ed ha iniziato ad approcciare alcune donne anziane, allo scopo di borseggiarle. Una donna di 49 anni, di origine bulgara, è stata arrestata dai poliziotti delle Volanti della Questura di Parma, grazie alla preziosa collaborazione del figlio di una delle potenziali vittime. La donna infatti, approfittando dell'affollamento del bus è salita a bordo dele mezzo alle 12.30 di mercoledì 19 febbraio.

Aveva una borsa a tracolla e da subito ha iniziato a cercare le potenziali vittime, tutte donne anziane: ad un certo punto ha iniziato a mettere le mani nelle borse. Il figlio di una delle vittime ha colto la donna bulgara in flagranza di reato, mentre cercava di prendere il portafoglio e le ha chiesto spiegazioni.

Per tutta risposta la donna ha proseguito nelle sue azioni. Il giovane, nel frattempo, aveva già chiamato i poliziotti che sono arrivati vicino al bus in via Repubblica ed hanno fatto scendere la ladra. Per la donna bulgara, che aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è scattato l'arresto per tentato furto aggravato, dal fatto che si trovava su un mezzo pubblico e che le vittime fossero anziane. Ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.