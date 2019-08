Tenta di truffare online il cliente di un concessionario: hacker 31enne bloccato fuori da una banca e denunciato

Ha cercato di truffare, tramite un raggiro informatico, un cittadino che stava per concludere l'acquisto di un'auto da un concessionario. Un hacker 31enne nigeriano è stato bloccato e denunciato, appena uscito da un istituto bancario di Parma, dagli agenti delle Volanti e da quelli della Polizia Postale della Questura. Il giovane, infatti, utilizzando la tecnica del 'man in the middle', si è introdotto all'interno delle corrispondenze online tra la vittima e il concessionario di auto. Dopo aver simulato l'invio, da parte del concessionario, di una mail al cliente con la richiesta del pagamento della somma per l'acquisto del veicolo - all'interno della quale erano specificate coordinate bancarie diverse da quelle originali - il 31enne ha fatto scattare la truffa.

Il cliente ha pagato la cifra all'Iban indicato ma i titolari della concessionaria hanno comunicato di non aver ricevuto nessun pagamento. A quel punto l'uomo, residente a Ferrara, si è accorto del raggiro e si è rivolto alla polizia. Le indagini, svolte in pochissimo tempo, hanno portato a verificare la presenza di uno straniero all'interno di una banca di Parma: il giovane aveva ricevuto una somma di denaro sul suo Iban e stava cercando di prelevare, senza successo, alcuni contanti e di effettuare dei bonifici ad altre persone.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i poliziotti che, dopo aver preso contatto con i dipendenti dell'Istituto bancario, sono riusciti ad individuare e bloccare l'uomo, che era uscito a piedi da pochi minuti. Il 31enne è stato portato in Questura per l'identificazione. Contro di lui alcune denunce per i reati di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, autoriciclaggio e sostituzione di persona.

Proteggersi contro questo tipo di cyber attacchi - rende noto la Questura di Parma- è abbastanza semplice. Se non si dispone di elevate conoscenze informatiche è sufficiente una telefonata. Quando si riceve una fattura o la riemissione della stessa, è sufficiente chiamare l’emittente per confermare i dati riportati prima di procedere al pagamento. Soprattutto è importante verificare i beneficiari, gli importi e le coordinate bancarie di destinazione. Per qualsiasi dubbio gli operatori della Polizia Postale sono sempre a disposizione per meglio indirizzare e guidare chi dovesse incappare in queste truffe informatiche. Ulteriori dettagli verranno forniti sulla pagina Facebook della Questura di Parma nello spazio appositamente dedicato chiamato “Sportello Virtuale”.