Tenta di vendere la droga ad un poliziotto, gli tira un pugno: poi lo denuncia per calunnia

Prima ha cercato di vendere la cocaina ad un poliziotto, poi, quando si è accorto che l'agente, che era a bordo della sua auto privata e stava per recarsi in servizio presso la caserma di via Chiavari, aveva chiamato i rinforzi per arrestarlo gli ha tirato un pugno in pieno volto. Nei giorni successivi, come se non bastasse, lo ha anche denunciato per calunnia, sostenendo che sarebbe stato proprio l'agente a chiedere la droga e non il contrario. Un pusher 31enne è stato condannato ad un anno e sei mesi per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e calunnia: l'accusa infatti si è ribaltata contro di lui.