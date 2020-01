Tenta di rubare giochi della playstation per 400 euro alla Mediaworld: 28enne arrestato

E' entrato all'interno del negozio Mediaworld di piazzale Balestrieri a Parma, ha preso diversi giochi per la Playstation e per altre consolle dagli scaffali, gli ha inseriti all'interno di una borsa schermata - creata appositamente per superare le barriere antitaccheggio senza far suonare l'allarme - ed è uscito. L'allarme però è suonato lo stesso, visto che il negozio è dotato di una tecnologia particolare: a quel punto gli addetti alla sicurezza lo hanno fermato ed hanno chiamato i poliziotti.

Un 28enne del Bangladesh è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per tentato furto aggravato. Il bottino del ladro era di circa 40 euro. Dieci giorni fa lo stesso giovane, irregolare sul territorio italiano e con precedenti penali, era stato arrestato a Bologna, sempre per aver cercato di rubare alcuni giochi per la playstation. In quel caso aveva avuto la misura del divieto di dimora nel comune di Bologna. Ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima che si terrà oggi, venerdì 24 gennaio.