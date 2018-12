Tentano di assaltare la Cattolica Assicurazioni di Borgo XX Marzo: due arresti

Hanno tentato di assaltare gli uffici della Cattolica Assicurazioni di Borgo XX Marzo a Parma, in pieno centro storico ma sono stati bloccati ed arrestati dai carabinieri, che li hanno colti in flagranza di reato, mentre stavano danneggiando la seconda porta di vetri posta all'ingresso dell'edificio. Due uomini, di 32 e di 37 anni italiani residenti a Parma e in un Comune della provincia, sono stati arrestati alle 4 di stanotte, dopo un lieve tentativo di resistenza. I carabinieri, che sono giunti sul posto con una pattuglia in pochi istanti, sono stati allertati da un cittadino, residente in zona, che ha sentito alcuni rumori provenire dall'edificio e ha chiamato il 112. I malviventi non si sono accorti di nulla e sono stati sorpresi mentre erano ancora intenti a danneggiare una porta di vetro. La prima porta era stata già danneggiata: per loro le accuse sono di furto aggravato e danneggiamento aggravato. Il processo per direttissima si celebrerà nelle prossime ore.