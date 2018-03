Tentano di assaltare una villetta, in manette due giovani ladri: incastrati dalle impronte nell'auto

Le loro impronte sono state trovate all'interno di un'auto che era stata abbandonata davanti ad una villetta di Mattaleto, una frazione di Langhirano, poco dopo un tentativo di furto che, in quel caso, era stato sventato grazie all'a segnalazione di un cittadino che aveva visto tre giovani scavalcare la recinzione di una villetta a schiera, per poi proseguire verso via Coruzzi. I carabinieri erano giunti sul posto ed avevano notato che solo una tra le auto parcheggiate aveva la parte anteriore rivolta verso la strada, come se fosse pronta per partire. Due giovani, di 22 e di 23 anni, sono stati arrestati per ricettazione e per essere rientrati illegalmente in Italia, nonostante fossero stati espulsi e rimpatriati nel 2015. L'episodio del tentato furto risale al 16 ottobre del 2017: in quell'occasione altri testimoni avevano visto scappare tre persone nella zona del cimitero di Langhirano. All'interno dell'auto c'erano vari oggetti rubati: tre tablet, due cellulari e tre computer, oltre a diversi capi di abbigliamento. Le indagini, effettuate a partire dall'autovettura hanno portato, grazie ai rilievi degli uomini del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Parma: le impronte papillari sono state poi analizzate dai Ris: i due giovani sono stati identificati e nei loro confronti è stata emessa un'istanza di custodia cautelare in carcere: gli inquirenti avevano anche localizzato un'abitazione in Oltretorrente. I due hanno effettuato una spesa di 3 mila euro, pagata in contanti, all'Outlet di Fidenza: i carabinieri, pensando che fossero soldi rubati, gli hanno fermati, verificando poi l'ingresso illegale sul territorio italiano. Sono accusati anche di ricettazione: in casa avevano 15 chili di monetine in tagli da 1 a 5 centesimi.