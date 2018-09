Tentano di rapinare un corriere Sda con un coltello: il lavoratore li mette in fuga

Qualche ora prima della rapina, andata a buon fine, di via Bruno Longhi, in pieno centro a Parma, ieri 26 settembre due malviventi hanno cercato di rapinare un fattorino dell'Sda che stava per consegnare la merce al negozio Acquario Natura di via Emilia Ovest. Il lavoratore, che stava per portare a termine la consegna poco dopo le ore 15.30, si è visto arrivare davanti due giovani, a volto scoperto, che li hanno, come prima cosa, chiesto se volesse acquistare un cellulare. L'uomo, che non conosceva i due, ha rifiutato ed ha continuato a lavorare: i due però a quel punto hanno estratto un coltello e lo hanno minacciato: il fattorino però si è messo ad urlare i rapinatori sono scappati. Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno raccolto la denuncia del lavoratore e stanno portando avanti le indagini per identificare i due malviventi: gli inquirenti stanno anche cercando di capire se tra i due episodi, quello di via Bruno Longhi e questo di via Emilia Ovest, ci possano essere dei legami.