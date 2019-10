Tentano di rapinare un giovane mentre fa bancomat vicino alla stazione: arrestato 38enne nigeriano

In due sono, per ora, riusciti a scappare mentre il terzo, un 38enne nigeriano, è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti delle Volanti che si sono precipitati sul posto e lo hanno ammanettato. Paura, nella mattinata di ieri domenica 6 ottobre, per un tentativo di rapina ai danni di un giovane ragazzo pugliese che si trovava in via Trento, nella zona della stazione ferroviaria. Tre persone, tra cui il nigeriano arrestato, si sono avvicinate al ragazzo: uno di loro ha cercato di sfilargli lo smartphone Samsung dalla tasca, facendo intendere di avere un coltello. Il giovane non si è spaventato ed è riuscito a chiamare la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi istanti ed hanno bloccato un nigeriano di 38 anni, uno dei tre malviventi che ha partecipato al tentativo di rapina. Per lui sono scattate le manette per il reato di rapina in concorso. Sono in corso le indagini per identificare anche gli altri due rapinatori, che sono riusciti a scappare prima dell'arrivo dei poliziotti.