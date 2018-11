Tentata rapina all'In's, 50enne minaccia con un chiodo la cassiera: lei urla e lo fa scappare

E' entrato all'interno del supermercato come un normale cliente, ha preso alcuni prodotti dagli scaffali e si è recato alla cassa per pagare, posizionando tutto il cibo sul nastro. Un uomo di circa 50 anni che, all'apparenza, non avrebbe destato nessun sospetto, si è reso protagonista di un tentativo di rapina nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 19.15, all'interno del supermercato In's di strada dei Mercati. Il malvivente infatti, dopo essersi avvicinato alla cassa, ha estratto un chiodo dalla manica del giubbotto e con quello ha minacciato la commessa, intimandole di stare zitta e di consegnarli tutti i soldi della cassa. La donna ha preso paura e si è messa ad urlare, dopo essere fuggita dalla cassa per raggiungere i colleghi. Il 50enne, sorpreso dalla reazione della lavoratrice, è scappato senza rubare niente ed ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivate le Volanti della Questura per effettuare un sopralluogo: le indagini sono in corso per identificare il responsabile della tentata rapina.