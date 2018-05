Assalto alla Carisbo di via Emilia Est: il direttore mette in fuga i rapinatori

Hanno tentato di rapinare la Banca Carisbo di Via Emilia est ma si sono dati alla fuga senza portare a termine il colpo. Il tranquillo pomeriggio dei dipendenti della filiale della Cassa di Risparmio di Bologna è stato movimentato da due malviventi che hanno fatto irruzione dal bagno, raggiunto grazie a una scala messa nei pressi di un finestrone che dà su via Lisoni e si sono presentati all’interno dell’istituto di credito, poco dopo le 16:00 di martedi 29 maggio. La tentata rapina è avvenuta in prossimità della chiusura: dentro la banca c'erano dipendenti e alcuni clienti, che hanno avvertito la polizia dopo che i due rapinatori sono venuti a contatto con il direttore della banca. L' uomo ha avuto una colluttazione con i malviventi riuscendo a metterli in fuga senza bottino. Uno dei due banditi si è allontanato in bici dopo lo scontro.

Sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 per cercare di prestare soccorso al direttore e a qualche cliente in evidente stato di shock. Non è la prima volta che accade una episodio di questo tipo in zona: qualche mese fa c’era stata una rapina nell’istituto di credito collocato nelle vicinanze.