Tentato di scassinare le porte di alcune case in borgo Retto: due arresti

E' stato un cittadino residente in centro a prendere il telefono e chiamare il 113 per segnalare la presenza di due giovani, vestiti di nero e con in mano alcuni oggetti da scasso, intenti a danneggiare i portoni di alcune abitazioni in Borgo Retto. I poliziotti delle Volanti si sono precipitati sul posto e sono riusciti a fermare i due responsabili. Si tratta di due giovani che, sorpresi in piazzale Salvo d'Acquisto, sono stati portati in Questura ed arrestati per tentato furto in abitazione in concorso e denunciati per possesso di oggetti da scasso. Uno di loro due aveva un pinza: era stato il cittadino a segnalare agli agenti anche questo particolare. I due arrestati si trovano nelle camere di sicurezza della Questura di Parma, in attesa del processo per direttissima che si celebrerà nella giornata di oggi, 19 gennaio.