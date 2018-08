Paura in viale Piacenza, 42enne accoltellato nella notte: è grave

Grave aggressione nella notte in viale Piacenza a Parma. Un 42enne è stato accoltellato ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni nell'area rossi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato raggiunto da due fendenti, una all'addome e una al torace, coltellate che avrebbero potuto uccidere. Il 42enne, originario del Senegal, non sarebbe in pericolo di vita anche se la prognosi è riservata. L'uomo è stato raggiunto dalle due coltellate in piazzale Badalocchio, poco dopo le 2 di notte. Gli agenti della polizia si sono recati sul posto nella mattinata di oggi, 22 agosto, per effettuare i rilievi. La persona responsabile dell'aggressione non è stata ancora fermata ma è in corso una caccia all'uomo per identificare l'aggressore: le immagini delle telecamere potrebbero fornire elementi utili alle indagini.