Tentò di strangolare la figlia di un anno: condannata a sei mesi

Era uscita dalla sua abitazione in via San Leonardo gridando, le urla erano state sentite dai passanti, che avevano subito chiamato la polizia. Poi, ad un certo punto una madre di 30 anni aveva tolto la canottiera alla figlia di un anno, iniziando a stringere. Quel gesto pericolosissimo era stato visto in diretta dagli agenti, aggrediti dalla donna che li aveva morsi. La bambina, comunque, era stata portata in salvo. L'episodio si verificò nel mese di maggio. Ieri il Gip Sara Micucci ha concesso il patteggiamento a sei mesi, con le attenuanti generiche: la donna si trova attualmente in una casa di cura, dopo essere stata prima agli arresti domiciliari e poi ricoverata al Diagnosi e Cura. Quella sera i passanti e i poliziotti avevano temuto per l'incolumità della bambina: la madre, sotto choc, si era messa ad urlare senza motivo in strada, poi aveva messo a rischio la piccola, fino all'epilogo con la stretta al collo della canottiera.