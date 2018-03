Terapia del sorriso della Croce Rossa per i pazienti del Centro Cardinal Ferrari

Mattina di gioia al Bar del Santuario di Fontanellato per un gruppo di pazienti del Centro Cardinal Ferrari. Accompagnati dai propri familiari e dall’operatrice Maria Cardi, si sono recati nel locale per un’allegra colazione, resa ancora più frizzante dalla presenza di alcuni “operatori del sorriso” del comitato della Croce Rossa di Fontanellato: i clown Chicca della nonna, Pasticcino, Smilzo e Woody.

Trascinati da Angela, tutti gli intervenuti hanno cantato le canzoni più belle della musica italiana, talvolta accompagnati dal “pubblico” presente nella sala del bar. Intanto i clown donavano palloncini a tutti: una spada verde per l’indomita Angela, un cagnolino rosa per Patrizia, un cuore delicato ai “piccioncini” Anna e Valter, una corona per Marco, un grande cuore per gli innamorati Jessica e Andrea e un fiore per i romantici Anna e Maurizio.

Gli “operatori del sorriso” della Croce Rossa sono volontari che hanno sostenuto un’adeguata formazione per affiancare con giochi e animazioni le persone sofferenti. Spesso donano il loro tempo ai pazienti ricoverati al Centro Cardinal Ferrari, recando conforto anche ai loro familiari.