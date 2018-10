Terenzo: le auto dei cacciatori prese a fucilate

Sono tornati alla fine di una battuta di caccia al cinghiale ed hanno ritrovato le loro auto danneggiate da alcune pallottole, che sono rimaste conficcate nelel portiere. Alcuni cacciatori del gruppo 'Le tre Valli di Vianino' non sono rimasti sorpresi dall'azione poichè non è la prima volta che episodi di questo tipo avvengono nelle zone frequentate dai cacciatori. Questa volta è avvenuto nella zona di Marzano di Terenzo: i carabinieri di Calestano si sono portati sul posto per i rilievi ed hanno sequestrato i proiettili, che verranno poi analizzati. Si tratta probabilmente di colpi esplosi da fucili ad aria compressa, molto potenti. Le insagini sono in corso per risalire ai responsabili del gesto.