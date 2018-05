Scossa di terremoto di magnitudo 4.3: paura in Appennino e nella Bassa

Una forte scossa di terremoto si è verificata nella giornata del 19 maggio alle ore 18.41 con epicentro a Gropparello, in provincia di Piacenza ad una profondità di 28 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone del parmense, da Fidenza a Salsomaggiore Terme. Nel corso della notte precedente c'era state altre scosse di minore intensità: una alle 2.01 di magnitudo 2.2 e con epicentro a Pontedell'Olio e una di magnitudo 2.7 alle 3.37 con epicentro Gropparello. Dopo la scossa più forte invece ce n'è stata una alle 18.51 di mangnitudo 2.6 e una alle 19.32 di magnitudo 2.1. Non si sono registati danni a persone o cose.