Scossa di 3.9 nel reggiano: sentita anche a Parma

Nella notte tra il 20 ed il 21 agosto si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 a Bagnolo in Piano, nel Reggiano, avvertita distintamente anche a Parma, alle 2.33. La profondità è stata di 9 chilometri.

Il terremoto è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita anche a Parma da molti cittadini e in provincia. Numerosi lettori ci hanno riferito di aver sentito la scossa distintamente mentre si trovavano nelle proprie abitazioni. Non ci sarebbero feriti né danni: i Vigili del Fuoco di Parma non hanno effettuato nessun intervento durante la notte.

Poco più tardi, alle 03:07, sempre con epicentro a Bagnolo in Piano, si è verificato un altro sisma di magnitudo 2.2, con ipocentro profondo 3 km.