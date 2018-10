Terremoto nella sanità, medico e imprenditore arrestati per corruzione: 36 indagati

I Nas di Parma hanno condotto una vasta operazione che ha portato all'arresto di un dirigente medico e di un imprenditore, oltre a nove persone indagate tra medici universitari e rappresentanti del settore farmaceutico. Le pesanti accuse nei loro confronti sono: corruzione, induzione indebita a dare e promettere utilità, comparaggio farmaceutico, abuso d'ufficio, falso ideologico e truffa aggravata.

Oltre 200 carabinieri del Comando per la Tutela della Salute e dei Comandi Provinciali di 7 Regioni stanno eseguendo un'ordinanza d'applicazione di misure cautelari richiesta dalla Procura della Repubblica di Parma ed emessa dal Gip: oltre agli arresti e alle indagini, è in corso anche il sequestro di oltre 335 mila euro per i reati di corruzione e truffa. L'operazione, chiamata 'Conquibus', coinvolge dirigenti, medici, universitari e rappresentanti del settore farmaceutico: 11 misure cautelari, 36 persone indagate e 7 aziende farmaceutiche coinvolte. Le regioni interessate dall'operazione sono: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti dal Procuratore della Repubblica di Parma nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11,30 presso il Palazzo di Giustizia di Parma