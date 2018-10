Terrore in A15, spara al casellante con un fucile e scappa: è caccia all'uomo

Terrore ieri pomeriggio lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia. Un uomo, che si trovava a bordo di una Mercedes, è arrivato al casello di Pontremoli ma invece di pagare il pedaggio ha impugnato un fucile ed ha sparato in direzione del casellante. Solo per caso il colpo d'arma da fuoco non l'ha colpito: i proiettili si sono conficcati nel gabbiotto. Il casellante è riuscito ad evitare i colpi. Da subito sono scattate le ricerche del bandito che ha aperto il fuoco senza un motivo apparente ed aveva il volto coperto da un passamontagna. In serata è stata trovata a Pontremoli l'auto utilizzata dal malvivente: è risultata rubata. Le ricerche dell'autore della sparatoria sono ancora in corso nelle province limitrofe alle uscite dell' autostrada A15.