Terrore in Pilotta: in tre lo pestano a sangue per un orologio

Notte di terrore in Pilotta. Un uomo di circa 40 anni è stato aggredito brutalmente nei pressi della Pilotta nella notte tra sabato e domenica. Quella che fino ad allora era stata una serata tranquilla ha rischiato di trasformarsi in tragedia in pochi attimi. L’uomo aggredito si trovava al bar insieme alla compagna e ad alcuni amici, un locale di Piazza Ghiaia.

Ad un certo punto della serata, tra le 2:00 e le 3:00, decide di uscire dal bar per andare a recuperare la propria autovettura parcheggiata vicino alla Pilotta quando è stato avvicinato da un uomo dall’accento straniero secondo il racconto della vittima, che gli ha chiesto l’ora. Mentre ha guardato l'orologio è stato colpito da un pugno al volto.

Dopodiché l’aggressore è stato raggiunto da altri due, evidentemente d’accordo, che si sono scagliati contro l’uomo, picchiandolo violentemente e portandogli via il borsello contenente cellulare e portafogli, oltre all'orologio.

Dopo aver subito la rapina è tornato presso il bar e da lì ha avvertito il 113, che si è attivato nel più breve tempo possibile. La vicenda non è ancora chiara e i malviventi al momento non sono stati rintracciati. Sono in corso attività investigative per assicurare alla giustizia i tre rapinatori.