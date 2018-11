Terrore in via Copernico, baby gang prende a sassate un'auto con il conducente dentro: 14enne denunciato

La 'bravata' di un gruppo di ragazzini la sera di Halloween poteva finire in tragedia e solo per caso nessuno è rimasto ferito. E' successo in via Copernico, nel quartiere Lubiana nei pressi di via Sidoli: un gruppo di giovani, dai 14 ai 15 anni, si è avvicinato ad un'auto parcheggiata a bordi della strada ed ha iniziato a prendere a sassate il parabrezza. In particolare è stato un ragazzino a lanciare le pietre. E' molto probabile che il gruppetto non si sia accorto che all'interno dell'auto parcheggiata c'era il conducente.

L'uomo, un giovane di 26 anni, è uscito dopo aver sentito le pietre colpire e danneggiare il parabrezza. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Il conducente ha fermato due ragazzini del gruppetto ed ha chiamato i poliziotti delle Volanti che, giunti sul posto, hanno identificato i ragazzini. I due non erano gli autori materiali del gesto ma hanno fornito informazioni utili per identificare il responsabile. Dopo qualche ora di indagine i poliziotti sono riusciti ad identificarlo: si tratta di un 14enne che è stato segnalato al Tribunale dei Minori di Bologna per danneggiamento aggravato.