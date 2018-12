Terrore in viale Campanini: legata e sequestrata nella sua villa da 4 banditi armati di pistole e martelli

Terrore nella zona di viale Campaninim in pieno centro a Parma. Una donna di circa 40 anni è stata minacciata di morte, sequestrata e costretta a rimanere chiusa in una cantina, con i polsi legati dal nastro adesivo, da quattro banditi incapucciati ed armati di pistole e martelli. L'episodio si è verificato alle 20.30 di martedì: un blitz durato pochissimi istanti da parte di una banda di malviventi, tutti con il passamontagna. La donna, che appartiene ad un famiglia di imprenditori, stava uscendo di casa quando i banditi le si sono presentati davanti, armati di pistole. Uno di loro aveva anche un martello: "Apri la porta, altrimenti di ammazziamo".

La donna ha disattivato l'allarme della lussuosa villa e i banditi sono entrati: l'hanno legata e costretta a rimanere in una cantina. Poi sono andati in camera da letto, hanno forzato la cassaforte per prelevare i gioielli e il denaro che era contenuto all'interno: un colpo da diverse migliaia di euro. Nessuno dei vicini o dei passanti si è accorto di nulla: alle 21 i ladri sono andati via mentre la donna è riuscita a liberarsi e ha chiamare la polizia. Gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto e dopo averla soccorsa hanno effettuato un sopralluogo all'interno della villa alla ricerca di elementi utili per le indagini. Gli inquirenti stanno cercando i componenti della banda.