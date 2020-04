Test rapidi e tamponi agli operatori, il punto con il direttore sanitario Ettore Brianti

L’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma in linea con le strategie della Regione Emilia-Romagna a tutela della sicurezza degli operatori sanitari sta procedendo a svolgere i tamponi ai propri dipendenti, secondo un piano organizzativo messo a punto dalla propria Struttura di Igiene e sicurezza ospedaliera. Centinaia i tamponi eseguiti, in un impegno che coinvolge 10 professionisti impegnati su tre ambulatori.

Per permettere al personale di poter lavorare nelle condizioni di massima tutela per sé e per i pazienti, senza rischiare di essere una fonte di contagio, le aziende sanitarie procedono sia all’esecuzione dei tamponi sia ai test sierologici rapidi con uno screening massivo al personale.

3280 i test rapidi distribuiti dalla Regione a Parma: 1.520 per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e 1760 per Ausl. Anche in questo caso sono già partiti i test su un primo gruppo di oltre 350 operatori sanitari.

