Test sui macachi: indagato il presidente della Lav

Gianluca Felicetti, presidente della Lav, è indagato dalla Procura della Repubblica di Parma per i reati di rivelazione di documenti segreti, accordi per istigare a delinquere, minacce e diffamazione, in merito alla vicenda della sospensione, decisa dal Consiglio di Stato, dopo la presentazione di alcuni ducumenti sul progetto di ricerca da parte dell'associazione, degli esperimenti sui macachi all'Università di Parma.

"Qualcuno vuole intimidirci - ha dichiarato Gianluca Felicetti - ma il risultato ottenuto è proprio quello contrario, di rendere più forte e convinta la nostra battaglia contro la sperimentazione sugli animali. Come ha sentenziato pochi giorni fa il Consiglio di Stato, la nostra azione legale contro i test sui macachi all'Università di Parma è fondata, abbiamo diffuso pubblicamente dati già noti, operiamo alla luce del sole e in maniera non violenta dalla nostra fondazione, 43 anni fa, siamo quelli che hanno fatto condannare Green Hill fino alla Corte di Cassazione".

"La nostra associazione ha ottenuto la scorsa estate da parte del ministero della Salute, grazie a una lunga azione legale, alcuni documenti della sperimentazione sui macachi e li ha utilizzati solo ed esclusivamente per redigere con i propri avvocati e consulenti scientifici i ricorsi al Tar e al Supremo Grado della Giustizia Civile. Abbiamo fatto prevalere il diritto all'informazione e all'esercizio della libertà di pensiero da parte di organizzazioni, come la nostra, riconosciute dallo Stato come di utilità sociale".

“La nostra vicinanza alla protesta contro il progetto sui macachi, che abbiamo sin da subito ritenuto giusta, non è mai venuta meno e oggi intendiamo ribadirla con il medesimo convincimento. Le accuse della procura di Parma rivolte al presidente della LAV onlus per rivelazione di documenti segreti, minacce, accordi per istigare a reati, e diffamazione, sono pretestuose e prive di fondamento. Gianluca Felicetti ha fatto prevalere l'interesse della lega antivivisezione alla tutela degli animali. Ottenere la sospensione del progetto Light-Up che coinvolge sei macachi nella sperimentazione sui deficit visivi umani rappresenta una vittoria per tutti gli amanti degli animali che chiedono di trovare alternative a una sperimentazione considerata invasiva sugli animali. La Lav ha diffuso dati che erano pubblici facendo prevalere il diritto all’informazione e all’esercizio della libertà di pensiero. Ci teniamo a ribadire che questo ente morale ha agito esclusivamente a protezione degli animali”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape)