Testicolo incastrato in un seggiolino: anziano soccorso a San Polo Torrile

E' rimasto incastrato con un testicolo in un seggiolino, mentre si stava lavando, all'interno della sua vasca da bagno. E' questa la disavventura di un anziano di San Polo Torrile che nella giornata di ieri, domenica 14 giugno, è stato soccorso dagli operatori della Pubblica Assistenza di Colorno che si sono recati sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. L'uomo, che vive all'interno di una delle case popolari di via Primo Maggio, si trovava in bagno e si stava lavando quando all'improvviso è rimasto incastrato con un testicolo in un seggiolino, che stava utilizzando all'interno della vasca da bagno. L'anziano, dopo aver cercato di liberarsi da solo, ha chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno tagliato il sedile e lo hanno liberato: l'uomo si trova in buone condizioni di salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.