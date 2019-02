Tonnellate di rifiuti non autorizzati, sequestrata area industriale a Sorbolo: una denuncia

Il Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Bologna ha effettuato alcuni controlli in provincia di Parma, finalizzati al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti. Nel corso del blitz, realizzato insieme ai carabinieri della compagnia di Parma, sono state trovate complessivamente alcune tonnellate di rifiuti non autorizzati. In particolare i militari hanno scoperto un'area per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti. L'estensione dell'area è di circa 7 mila metri quadrati: secondo l'accusa infatti la ditta avrebbe utilizzato un campo agricolo per stoccare ulteriori rifiuti. Dentro ai cassoni c'erano rifiuti misti, plastici, carta e altro. Il legale rappresentante dell'azienda è stato denunciato e l'area posto sotto sequestro.