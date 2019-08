Tornano le truffe online a luci rosse: parmigiani nel mirino

In questi giorni sono giunte diverse diverse segnalazioni ai carabinieri relative ad alcuni tentativi di truffa, con mail che arrivano direttamente nelle caselle di posta dei parmigiani. Si tratta di un tentativo di raggiro a luci rossi: nel testo è contenuta una minaccia ben specifica. "Ho installato un malaware sui sito porno che hai visitato: se non pagherai diffonderemo le immagini contenute nella memoria del tuo pc a tutti i tuoi contatti, parenti ed amici". I poveri malcapitati sarebbero quindi costretti a pagare una cifra in bitcoin, che si aggira intorno ai 2 mila euro. Il consiglio ovviamente è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine.