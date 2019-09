Tornolo, fungaiolo 79enne scivola per dieci metri: trasportato in elicottero al Maggiore

Un uomo di 79 anni, residente a San Secondo Parmense, è rimasto ferito oggi, 11 settembre, mentre stava raccogliendo funghi a Cava della Sabbia, una località nel comune di Tornolo. Mentre stava percorrendo un pendio molto scosceso è scivolato per una decina di metri, fermandosi nel greto di un fosso e procurandosi un trauma molto doloroso alla spalla.

Nonostante il forte dolore, l’uomo è riuscito a chiamare il 118 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa 118 di Parma ha inviato l’ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Orsaro e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, attrezzato di verricello con a bordo un tecnico di Elisoccorso del CNSAS e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Borgo Taro. L’elicottero arrivato sul posto ha sbarcato il personale con il verricello, coadiuvato da terra dal personale del Soccorso Alpino. Non è possibile infatti atterrare in quella zona. Dopo una valutazione medica e l'immobilizzazione dell’arto infortunato, l’uomo è stato recuperato con il verricello, utilizzando una particolare imbracatura e trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma con l'elicottero.