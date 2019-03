Torrile, le fiamme distruggono un garage: inagibile un appartamento

Le fiamme si sono sviluppate nella notte ed hanno provocato la distruzione di un garage all'interno di un condomino in via Allende a Torrile. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio ed hanno lavorato con alcune squadre per circa sei ore. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa del rito che si è sviluppato alle 2.30 della notte tra il 22 e il 23 marzo. L'appartamento che si trova al piano terra ha subito forti danni ed è stato dichiarato inagibile. Non ci sono stati feriti.