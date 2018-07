Tragedia sfiorata a Viarolo, cacciatore 71enne scivola nel Taro: salvato

Tragedia sfiorata nei pressi di Viarolo nella mattinata del 25 luglio. Un cacciatore di 71 anni, che stava passeggiando con il suo cane in via Cantonazzo, sull'argine del Taro, è precipitato dalla scarpata ed ha effettuato un volo di 4 metri. Il cacciatore si trovava nella zona di via Cremonese quando, all'improvviso, ha perso l'equilibrio, forse per uno strattone del cane: l'uomo si trovava in acqua, senza possibilità di chiedere aiuto. Un passante ha assistito alla scena ed ha chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che con un gommone e due automezzi. In pochi minuti gli operatori del 115 sono riusciti a imbragare il 71enne e a portarlo a riva. L'ambulanza del 118 ha trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: ha riportato infatti alcune ferite ma le sue condizioni di salute non sono serie.