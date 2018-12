Tragedia sfiorata alla Casa della Salute: controsoffitto crolla sulla sala d'attesa

Tragedia sfiorata alla Casa della Salute di Parma Centro, in largo Parri. Per cause in corso di accertamento una parte del controsoffitto è crollata nella sala d'attesa al secondo piano: i calcinacci si sono riversati in vari punti del pavimento, in corrispondenza della sedie per i pazienti. L'episodio fortunatamente è avvenuto di notte quando all'interno della struttura sanitaria non c'era nessuno. Il crollo è avvenuto di fianco agli ambulatori di diabetologia. Il crollo è stato probabilmente causato da una perdita d'acqua che ha imbevuto il controsoffitto fino a farlo cedere.