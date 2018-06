Tragedia sfiorata in Pilotta: mattone si stacca dal tetto e cade sul marciapiede

Tragedia sfiorata in piazzale della Pace. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 giugno un mattone si è staccato dal tetto della Pilotta ed è finito sul marciapiedi. In quel momento fortunatamente non passava nessuno: se avesse colpito qualcuno si sarebbe fatto molto male. Nelle prime ore della mattinata di domenica i Vigli del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area: hanno usato una motoscala. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale.