Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 aprile, in viale San Michele. Una grossa pianta è caduta sul marciapiede in una delle zone più frequentate della città. Fortunatamente non ha colpito nessuno ma ha danneggiato un'auto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per rimuovere l'albero e riportare la situazione alla normalità.