Trattore perde un pezzo: agricoltore ferito al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, sabato 13 gennaio. Un agricoltore è rimasto ferito mentre stava lavorando nella zona di San Secondo, in località Villa Baroni, precisamente in via San Genesio. Il lavoratore, che è rimasto ferito al volto, è stato centrato da un pezzo che si è staccato dal trattore che stava utilizzando per il sul lavoro. L'impatto è stato violento e l'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il lavoratore, che è stato trasportato a Parma dall'ambulanza di Soragna, ha riportato ferite di media gravità.