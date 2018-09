Traversetolo, 79enne cade dal tetto: grave al Maggiore

Stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione nei pressi di un'abitazione quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato ed è caduto dal tetto della casa. Il grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 13 settembre, a Cevola di Traversetoloed ha coinvolto un uomo di 79 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo avergli prestato le prime cure sul posto. Secondo le prime informazioni le condizioni dell'uomo sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.