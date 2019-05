Traversetolo, "C'è una fuga di gas": entra in casa e cerca di rubare soldi e gioielli ad una 60enne

Si è presentato davanti a casa di una donna di 60 anni ed ha chiesto di entrare in casa. La scusa? Una perdita del gas e la necessità di controllare se all'interno dell'abitazione fosse tutto sotto controllo. Un uomo italiano di mezza età è riuscito a farsi aprire la porta dalla proprietaria di casa: il truffatore, presentandosi con un cartellino, ha tratto in inganno la donna. Ha chiesto di entrare per un controllo: una volta dentro ha chiesto di vedere i gioielli e i preziosi custoditi in casa. La donna si è insospettita ed ha detto di non aver nulla, ma solo alcuni buoni postali. Il truffatore, per cercare di convincerla, ha fatto esplodere alcuni petardi e usato una bomboletta per provocare odore di gas. Il truffatore ha preso i buoni ed è scappato. Indagano i carabinieri di Traversetolo, avvertiti dalla vittima del raggiro.