Traversetolo: rubato il pulmino per il trasporto dei calciatori

E' stato rubato qualche giorno fa, precisamente lunedì, dal campo sportivo di Traversetolo, il pulmino per il trasporto dei calciatori della Piccardo Traversetolo, squadra sportiva dilettantistica iscritta al campionato di Promozione. Il mezzo, utilizzato dagli atleti, è stato sottratto mentre si trovava all'interno dello stadio Sergio Tesauri, quello utilizzato dalla squadra per gli allenamenti e le partite. Sui social network sta girando un appello per cercare di ritrovare il pulmino: "È di colore blu marca Opel vivaro targato EF443TY con vari adesivi pubblicitari e la scritta Piccardo Traversetolo. Avvisare i carabinieri o sul cell 3387867798 se lo vedete".