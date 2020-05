Travolta da un'auto e sbalzata nel canale

Scontro tra auto e bici nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, a Castelnuovo Fogliani di Alseno. Intorno alle 13 una ragazza di 22 anni, fidentina ma residente a Bacedasco, era in sella alla sua mountain bike lungo la strada Salsediana (quasi in prossimità dell’incrocio con la strada Provinciale di Genova) e probabilmente stava rincasando quando una Volvo V70 che proveniva alle sue spalle l’ha centrata in pieno. Saranno i carabinieri del Norm della Compagnia di Fiorenzuola a verificare la dinamica dell’incidente anche se sembrerebbe che l’auto, condotta da un uomo residente a Salsomaggiore, abbia urtato la due ruote con lo spigolo destro anteriore e la giovane sarebbe finita sul parabrezza prima di essere sbalzata in un piccolo canale che costeggia la strada. Non ha mai perso conoscenza e avrebbe riportato seri traumi agli arti superiori, giudicati gravi dai sanitari del 118 sul posto con ambulanza giunta da Fiorenzuola e automedica da Fidenza. Dopo aver prestato le prime cure sul posto hanno predisposto per la 22enne il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverata per le cure del caso.

