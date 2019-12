Travolto da un treno della linea Parma-Suzzara: grave 37enne di Fidenza

Un uomo di 37 anni di Fidenza si trova ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato travolto, nel tardo pomeriggio di ieri 10 dicembre, da un treno della linea Parma-Suzzara, nei pressi di Boretto, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, che si trovava nei pressi dei binari, al di là di un campo, è stato urtato dal treno in corsa. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, il personale medico della Croce Rossa di Guastalla e l'elisoccorso di Brescia, che ha portato il ferito al Pronto Soccorso del Maggiore. Sul posto anche i carabinieri di Guastalla che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: gli accertamenti sono in corso.