Tre colpi nella notte a Sivizzano

Tre colpi in una sola notte. A Sivizzano di Fornovo uno o più malviventi si sono resi protagonisti di tre furti, effettuati nella stessa nottata. I malviventi, dopo aver rubato una Fiat 500 Bordeaux in un quartiere residenziale, hanno rivolto le loro attenzioni alla tabaccheria 'Emporio Zoe', che è stata assaltata e svaligiata. I ladri, in particolare, si sono impossessati delle stecche di sigarette e dei pacchetti. Dopo aver divelto il quadro elettrico i ladri hanno provocato l'apertura della porta, senza scassinarla. Il terzo colpo è avvenuto all'interno dei locali del centro sportivo che ospita la società Asd Sivizzano: dopo aver divelto la porta i banditi sono entrati ma sono riusciti a rubare solo qualche monetina.