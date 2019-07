Tre senzatetto dormono nella scuola infermieristica del Maggiore: denunciati per invasione di edificio

Avevano occupato abusivamente i locali della scuola infermieristica dell'Ospedale Maggiore di Parma per passarci la notte. Tre stranieri senzatetto, un pakistano, un egiziano e un tunisino sono stati identificati ieri dai poliziotti delle Volanti e denunciati per invasione di terreni ed edifici. Oltre alle denunce nei confronti delle tre persone è stato emesso un foglio di via obbligatorio dalla città di Parma. Gli agenti della Questura di Parma hanno poi seguito la segnalazione di un cittadino che aveva notato due persone nascondere qualcosa all'interno di un contatore dell'acqua nel parcheggio del Penny Market in via Venezia. I poliziotti, dopo aver registrato al descrizione dei due giovani fatta dal cittadino, sono riusciti ad identificare un 28enne nigeriano, considerato l'autore del gesto. All'interno del contatore c'erano alcuni grammi di marijuana: il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.