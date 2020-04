Tromba d'aria in città: alberi in strada, intervengono i vigili del fuoco

Una tromba d'aria si è abbattuta improvvisamente questo pomeriggio a Parma, molte le telefonate al centralino dei vigili del fuoco, costretti per fortuna a intervenire solo per rimuovere piante e rami caduti in strada. Per fortuna non si sono registrati per adesso interventi su persone. Ma in via Palestro è stato necessario il lavoro del 115 impegnato a rimuovere una grossa pianta caduta sulla strada che ha ostruito il traffico. Si registrano interventi di routine anche in via Abbeveratoia dove non c'è stata fortunatamente alcuna conseguenza per le persone in zona.

