Trovate due auto rubate piene di attrezzi da scasso

Era tutto pronto per compiere, con ogni probabilità, alcuni furti in condomini della zona. I carabinieri di Parma però hanno individuato due auto, piene di oggetti da scasso e le hanno sequestrate: i mezzi infatti sono risultati rubati. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio in due zone: in via Zoni e in via Spezia, aree dove sono presenti palazzi ed abitazioni. E' probabile che i ladri, visti i controlli della polizia degli ultimi giorni, abbiano deciso di lasciare le auto parcheggiate, in attesa di agire. I militari hanno trovato trapani, piedi di porco, mazze di ferro, fresatrici. Sono in corso le indagini per ricostruire la situazione ed individuare le persone che le hanno abbandonate nel parcheggio.