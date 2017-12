Trovati 97 grammi di marijuana nascosti tra la pensilina del Toschi e via dei Mille

Nella giornata di ieri, 23 dicembre, i carabinieri di Parma hanno effettuato alcuni controlli antidroga finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in vari quartieri di Parma, quelli più interessati dal fenomeno della cessione di droga in strada. Insieme ai militari anche un'unità del nucleo cinofili di Parma: grazie al fiuto del cane sono stati trovati in totale 97 grammi di marjiuana, nascosta tra la pensilina di viale Toschi e tra i cespugli di via dei Mille. la droga era suddivisa in 33 dosi termosaldate, pronte per essere spacciate. La droga è stata sequestrata dai militari. Nel corso dell'attività di controllo, dalle 16 alle 22 sono state identificate 22 persone, tra cui 18 extracomunicati, sono state controllate 8 auto, eseguite due perquisizioni personali. Due 20enni sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di droga.