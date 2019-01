Trovati due escavatori rubati sull'argine del fiume Ceno

Nel corso di alcuni controlli in zona i carabinieri hanno trovato, all'interno di un capannone abbandonato, due escavatori. Dopo i controlli i militari hanno verificato che i mezzi erano stati rubati qualche giorno fa da un cantiere. I militari, che hanno effettuato un sopralluogo in zona allo scopo di capire la dinamica del furto, stanno portando avanti le indagini per risalire agli autori dell'atto criminale. E' possibile che i malviventi, dopo aver rubato i mezzi, che valgono diverse migliaia di euro, li abbiamo parcheggiato momentaneamente in zona, in attesa di trasferirli in un luogo più sicuro o di venderli.