Trovato con la pistola clandestina vicino al letto, "Mi serve per difendermi dai ladri": arrestato 65enne

Si è giustificato dicendo che la pistola semiautomatica clandestina che i poliziotti delle Volanti li hanno trovato in casa la teneva per usarla contro i ladri, nel caso avesse avuto bisogno di difendersi. Un 65enne italiano, originario di Salsomaggiore Terme e con gravi precedenti penali per reati contro la persona, è stato arrestato dagli agenti che sono entrati nella sua abitazione, accompagnati dalla moglie. L'uomo, che ha una patologia respiratoria grave, si trovava ricoverato nel reparto di Pneumologia dell'Ospedale Maggiore di Parma: qualche giorno fa è scappato dal suo letto d'ospedale.

La direzione ha avvertito la moglie, con la quale non ha più rapporti da diversi anni: la donna ha iniziato a cercare il coniuge ma senza esiti. Ad un certo punto si è recata a casa dell'uomo: aveva le chiavi poichè effettuava per lui alcuni lavoretti domestici. Quando è entrata nell'abitazione di via Emilia Est non poteva credere ai suoi occhi: sul letto c'era un'arma, una pistola. La donna, spaventata, ha chiamato la polizia. La pistola, una Zastava calibro 635, di probabile fabbricazione ucraina, non era mai entrata nel nostro Paese in maniera legale: in particolare non era passata dal banco di prova nazionale a Gardone Val Trompia, passaggio obbligatorio per tutte le armi che provengono dall'estero. Per il 65enne, che è tornato a casa proprio mentre erano presenti i poliziotti, è scattato l'arresto per possesso di arma clandestina. L'uomo si è giustificato dicendo che l'aveva trovata nell'appartamento e tenuta per difendersi da eventuali incursioni dei ladri.

