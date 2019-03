Trovato con un etto di cocaina: arrestato l'allenatore di pallavolo Marco Botti

Marco Botti, allenatore di pallavolo molto noto a Parma, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Parma per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nella sua abitazione infatti gli agenti hanno trovato un etto di cocaina, nascosta all'interno della custodia di una telecamera: pochi minuti prima gli uomini della Questura lo avevano fermato davanti a casa con alcuni ovuli di droga in tasca, in tutto 50 grammi. Le manette sono scattate nei giorni scorsi. Marco Botti aveva allenato anche alcune squadra in A2 femminile: oltre ad essere uno sportivo Botti è anche un videomaker, noto per aver fondato l'agenzia Geko Lab.