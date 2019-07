In casa cocaina e marijuana: arrestato il pusher 37enne che nascondeva i soldi nella bibbia

Durante uno dei blitz che hanno portato ieri all'arresto di nove nigeriani, nell'ambito dell'operazione Hope and Destiny della Squadra Mobile di Parma contro lo sfruttamento e la tratta di giovani nigeriane costrette a prostituirsi, gli agenti hanno arrestato un 37enne nigeriano, le cui iniziali sono K. H., trovato con cocaina e marijuana nella sua camera da letto. L'uomo, che condivideva l'appartamento con E.M.F., una delle persone coinvolte nella maxi inchiesta, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato 14 involucri di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi, nascosti all'interno del cappuccio di una giacca e altri 7 involucri, nascosti nel cappuccio di una felpa per un peso di 6 grammi. Oltre alla cocaina gli agenti hanno trovato una busta di cellophane con dentro oltre 50 grammi di marijuana e 370 euro in contanti, all'interno di una bibbia.