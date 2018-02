Finti annunci di affitto in Oltretorrente, il truffatore si intasca la caparra di 800 euro e sparisce: denunciato 43enne

Fingeva di avere a disposizione alcune case in affitto in Oltretorrente, pubblicando le foto degli interni su un noto sito di annunci online, poi chiedeva agli interessati una caparra, anche di 800 euro, e spariva con i soldi. Dopo alcune indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, il responsabile delle truffe, è stato identificato e denunciato. L'uomo, un 43enne truffatore seriale, ha agito con le stesse modalità in più occasioni. Come prima cosa pubblicava alcuni annunci su un sito di annunci online, rivolto specificatamente agli studenti universitari, riferendosi al possibile affitto di alcune case. Visto che le offerte erano allettanti il falso proprietario è stato contattato da diverse persone, interessate all'affitto. Il truffatore, viste le tante persone interessate, chiedeva di pagare una caparra per 'fermare' la casa. Dopo il pagamento della caparra, in due casi di quasi 800 euro, il truffatore spariva. L'accordo con uno studente Eramus e con i genitori di un altro studente che l'avevano contattato era di pagare prima, per poi vedere l'abitazione. Ma in realtà il secondo passaggio non c'è mai stato: le vittime della truffa si sono rivolte ai carabinieri. Dopo le indagini c'è stata l'identificazione del 43enne, residente a Cura Carpignano, in provincia di Pavia, che è stato denunciato per truffa continuata.